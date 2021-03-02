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Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах

Сейчас в колледжах около 500 специальностей, а останется в два раза меньше, сообщили в ведомстве. Это произойдет за счет их объединения
Дмитрий Глушко
Дмитрий Глушко (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министерство просвещения планирует в два раза сократить число специальностей в заведениях среднего профессионального образования, это будет сделано за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко в интервью «Российской газете».

«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше», —сказал Глушко.

По его словам, многие программы будут объединены или трансформированы, а часть переведут на уровень профобучения, на «короткие» программы, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже. Ни один навык и ни одна компетенция не будут потеряны, пообещал Глушко.

«Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, — совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)», — заявил замминистра. Министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и «широким» — оставить один документ для целой группы профессий, пояснил он. Такой подход поможет быстро реагировать на требования рынка и корректировать образовательные программы, считает Глушко. Например, действующие три профессии — мастер общестроительных работ, арматурщик и слесарь по строительно-монтажным работам — укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций, указал замминистра.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Также Глушко сообщил, что Минпросвещения планирует сокращение сроков обучения по отдельным программам. «Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев», — сказал он, отметив, что сокращение должно увеличить интенсивность практического обучения.

В 2020 году в колледжи поступили около 1,2 млн первокурсников, а в 2021 году набор может вырасти еще на 50 тыс., рассказал замминистра. По его данным, среднее профобразование выбирают примерно 60% выпускников школ.

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В 2019 году исследователи зафиксировали рост популярности среднего профессионального образования у молодых россиян. Согласно итогам мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имели только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких было 28%. При получении среднего профессионального образования поколение 23–29 лет выбрало в первую очередь специальности из сфер услуг и торговли (13,8%), медицины (13,8%) и экономики и финансов (13,1%).

Автор
Анастасия Батманова
Минпросвещения колледж
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