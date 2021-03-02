Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах

Сейчас в колледжах около 500 специальностей, а останется в два раза меньше, сообщили в ведомстве. Это произойдет за счет их объединения

Дмитрий Глушко (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министерство просвещения планирует в два раза сократить число специальностей в заведениях среднего профессионального образования, это будет сделано за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко в интервью «Российской газете».

«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше», —сказал Глушко.

По его словам, многие программы будут объединены или трансформированы, а часть переведут на уровень профобучения, на «короткие» программы, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже. Ни один навык и ни одна компетенция не будут потеряны, пообещал Глушко.

«Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, — совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)», — заявил замминистра. Министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и «широким» — оставить один документ для целой группы профессий, пояснил он. Такой подход поможет быстро реагировать на требования рынка и корректировать образовательные программы, считает Глушко. Например, действующие три профессии — мастер общестроительных работ, арматурщик и слесарь по строительно-монтажным работам — укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций, указал замминистра.