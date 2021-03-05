В Москве поднимут тарифы на эвакуацию автомобилей

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Заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов подписал приказ, которым повысил тарифы на эвакуацию транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД. Соответствующий документ опубликован на портале столичной мэрии.

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — говорится в сообщении дептранса в Telegram.

Эвакуация автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в этом году обойдется в 9130 руб. Однако для тех автолюбителей, кто оплатит штраф в течение 60 дней после получения транспортного средства со спецстоянки, цена составит 6450 руб. «А если оплатить еще до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдется в 4837 руб.», — отметили в дептрансе.

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