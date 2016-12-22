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В Москве отказались от услуг частных эвакуаторов
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В Москве отказались от услуг частных эвакуаторов
Общество, 11:27
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В Москве отказались от услуг частных эвакуаторов

С 25 сентября ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) перестало пользоваться услугами частных эвакуаторов в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Эвакуировать автомобили будет только городская служба эвакуации. Для восполнения выпавших частных эвакуаторов АМПП закупил 98 специальных машин, доведя их численность до 270. Решение об отказе от услуг частных эвакуаторов мотивируется жалобами на них водителей из-за нарушений ПДД и небрежной перевозки их машин на штрафстоянки.

О намерении московских властей полностью отказаться от частных эвакуаторов стало известно в октябре 2017 года, а впервые о таких планах было объявлено еще в 2015 году. Планы по отказу от частных эвакуаторов также аргументировали тем, что существенной разницы между ними и городскими нет. Кроме АМПП эвакуацией изначально занимались 155 спецмашин ООО «Мосгорлогистик» и ООО «Сервис-Интегратор» — они сконцентрировали половину парка эвакуаторов. С этими компаниями в 2013 году были заключены пятилетние контракты. Летом 2017 года Москва расторгла договор с ООО «Мосгорлогистик» из-за халатного отношения к обязанностям. Компания вскоре заявила о банкротстве, однако затем отозвала соответствующее заявление.

Теги: эвакуатор , Москва
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