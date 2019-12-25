В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Власти сообщили о повышении тарифа на эвакуацию и хранение на штрафстоянке неправильно припаркованных автомобилей. Решение объяснили инфляцией, ростом затрат на ремонт эвакуаторов, дорогим топливом и увеличением зарплат персонала

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

С 1 января 2020 года в Москве повысится стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке автомобилей, которые были припаркованы не по правилам дорожного движения. Об этом сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — сообщили в ГКУ «АМПП».

Стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года составит 3400 руб. (ранее — 3200 руб.), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. — 5400 руб. (ранее — 5200 руб.), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, — 7600 руб. (ранее — 7400 руб.). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50 600 руб. (ранее — 49 200 руб.). Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 руб. (ранее — 520 руб.), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, — 1050 руб. (ранее — 1000 руб.), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей — 2300 руб. (ранее — 2200 руб.).

Власти напомнили, что стоимость эвакуации будет ниже, чем фактическая сумма, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей. В частности, льготная стоимость перемещения автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. будет почти на 40% ниже фактической стоимости. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера тарифа.