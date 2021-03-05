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Суд заморозил стройку комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный

Вид на строящийся стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме «Восточный»
Вид на строящийся стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Амурский областной суд по иску Минобороны постановил заморозить на 90 суток строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, говорится в решении суда.

Приостановка работ стала мерой наказания по ч. 3 ст. 9.5 КоАП. Эта статья о продолжении работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти. Одна из предусмотренных по этой статье санкций — административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

РБК направил запрос в пресс-службу ПСО «Казань», а также обратился за комментарием в «Роскосмос».

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Надежда Федорова, Инна Сидоркова
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