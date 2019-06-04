На «Восточном» началось строительство стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Об этом рассказал глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Они [строительные работы] уже начались, они пошли», — сказал Рогозин. По его словам, рабочие начали копать котлован. Рогозин добавил, что наблюдает за строительством в режиме реального времени.

Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» происходит в рамках второй очереди постройки космодрома, на которую «Роскосмос» подписал контракт в октябре 2018 года.

В апреле президент России Владимир Путин сказал, что первый запуск ракет «Ангара-А5М» с космодрома запланирован на 2025 год. Ранее Рогозин сообщал, что ракету запустят в 2021 году, однако в Центре им. Хруничева заявили, что в 2021 году эта ракета только начнет создаваться.



