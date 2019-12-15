На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным», — сказал он.
Замгендиректора ЦЭНКИ отметил, что изготовлением оборудования займутся 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.
По словам Костарева, вторая очередь строительства космодрома предусматривает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуру.