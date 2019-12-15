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На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.

«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным», — сказал он.

Замгендиректора ЦЭНКИ отметил, что изготовлением оборудования займутся 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.

По словам Костарева, вторая очередь строительства космодрома предусматривает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуру. 

Бизнес
СМИ узнали о разрыве контракта «Роскосмоса» на создание ракеты «Ангара»

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин объявил о начале строительства стартового стола для ракеты «Ангара» в июне 2019 года.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов, которое должно прийти на смену ракетам «Рокот» и «Протон-М». Как заявил в апреле президент России Владимир Путин, запуск ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2025 год. Первый пуск ракеты семейства «Ангара-А5» должен состояться в 2021 году, отметил глава государства. В «Роскосмосе» отмечали, что серийное производство новых ракет-носителей «Ангара» начнется в Омске в 2023-2024 годах.

Теги: космодром Восточный, «Ангара»
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