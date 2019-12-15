На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин объявил о начале строительства стартового стола для ракеты «Ангара» в июне 2019 года.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов, которое должно прийти на смену ракетам «Рокот» и «Протон-М». Как заявил в апреле президент России Владимир Путин, запуск ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2025 год. Первый пуск ракеты семейства «Ангара-А5» должен состояться в 2021 году, отметил глава государства. В «Роскосмосе» отмечали, что серийное производство новых ракет-носителей «Ангара» начнется в Омске в 2023-2024 годах.