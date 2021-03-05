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Мишустин поспорил с ученым из-за слова «воркшоп»

Премьер раскритиковал использование английской кальки «воркшоп» в учебной работе и предложил заменить ее на «семинар» или «мастерскую». Он отметил, что выступает за то, «чтобы английские термины не закрывали [русские]»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с директором математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) Евгением Вдовиным раскритиковал использование слова «воркшоп», сообщил «Интерфакс».

«Здесь у нас идет работа, готовим большое мероприятие — воркшоп. В прошлом году участвовали порядка 200 студентов, в этом году будет больше организаций участников», — доложил Вдовин. Он пояснил, что воркшоп — мероприятие, где школьников и студентов обучают исследовательской работе.

«Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — ответил Мишустин.

Вдовин объяснил, что это событие нацелено именно на обучение деятельности.

«Тогда нужно говорить: «мастерская». Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]», — парировал премьер.

В итоге Вдовин и Мишустин пришли к компромиссному варианту «математическая мастерская».

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Слово «семинар» является заимствованием из французского, séminaire восходит к латинскому seminarium — «рассадник» от semen — «семя», указано в этимологическом словаре Г.А. Крылова. Слово «мастер», от которого образована «мастерская», заимствовано из древнегреческого, где mastoras обозначает «мастер, ремесленник».

Термин «воркшоп», который стал предметом спора, образован от двух английских слов: work (работа) и shop (мастерская, цех). В «Словаре иностранных слов» Н. Г. Комлева сообщается, что он обозначает группу работников, созданную для дискуссии о какой-либо теме или для ее разработки. Однако специалисты портала «Грамота.ру» отметили, что «слово «воркшоп» сейчас часто употребляется иначе и по поводу его значения ведутся споры».

Каждый десятый россиянин не смог найти цензурную замену слову «локдаун»
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале февраля критике властей также подверглось слово «элитарный». Оно оказалось в названии лицея, в котором работает преподаватель математики Михаил Гуров, ставший учителем 2020 года.

«То, что образованием, видимо, на должном уровне дается, — это понятно, потому что вы стали победителем конкурса «Учитель года». Это очевидный факт. Но меня всегда смущают эти фразы — «элитный», «элитарный»... Почему нельзя просто «лицей классического образования»? Кто это придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека? ..» — возмутился президент Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами конкурса.Он предположил, что подобные названия — это способ «привлечь родителей, у которых есть денежки».

Автор
Виктория Полякова
Михаил Мишустин заимствования критика
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