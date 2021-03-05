Мишустин поспорил с ученым из-за слова «воркшоп»

Премьер раскритиковал использование английской кальки «воркшоп» в учебной работе и предложил заменить ее на «семинар» или «мастерскую». Он отметил, что выступает за то, «чтобы английские термины не закрывали [русские]»

Михаил Мишустин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с директором математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) Евгением Вдовиным раскритиковал использование слова «воркшоп», сообщил «Интерфакс».

«Здесь у нас идет работа, готовим большое мероприятие — воркшоп. В прошлом году участвовали порядка 200 студентов, в этом году будет больше организаций участников», — доложил Вдовин. Он пояснил, что воркшоп — мероприятие, где школьников и студентов обучают исследовательской работе.

«Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — ответил Мишустин.

Вдовин объяснил, что это событие нацелено именно на обучение деятельности.

«Тогда нужно говорить: «мастерская». Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]», — парировал премьер.