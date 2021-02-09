Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

Володин раскритиковал Решетникова за слова про обсуждение проекта на «площадке» Госдумы. В ней решают судьбу законов, а не организуют торги, заявил спикер нижней палаты парламента

Максим Решетников на пленарном заседании (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «упрощенчество и модные словечки».

Таким образом Володин отреагировал на слова Решетникова о проекте о банкротстве. Министр сообщил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на «площадке» Госдумы.

Video

«Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов <...> — и это надо понимать, — тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются», — сказал министру Володин.

Он отметил, что когда появится соответствующее отношение к российскому парламенту, «тогда появится и ответственность».