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Политика ,  
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Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

Володин раскритиковал Решетникова за слова про обсуждение проекта на «площадке» Госдумы. В ней решают судьбу законов, а не организуют торги, заявил спикер нижней палаты парламента
Максим Решетников на пленарном заседании
Максим Решетников на пленарном заседании (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «упрощенчество и модные словечки».

Таким образом Володин отреагировал на слова Решетникова о проекте о банкротстве. Министр сообщил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на «площадке» Госдумы.

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«Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов <...> — и это надо понимать, — тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются», — сказал министру Володин.

Он отметил, что когда появится соответствующее отношение к российскому парламенту, «тогда появится и ответственность».

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

«Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое, и модные словечки. <...>. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста», — заявил Володин. Пока же темпы роста обеспечивает только сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, в то время как министерство «топчется», заключил он.

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В марте 2019 года Володин прервал выступление в Госдуме занимавшего тогда пост главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Он заявил, что министр не подготовился и перенес обсуждение.

Минэкономразвития представило поправки в закон о банкротстве в марте 2020 года. Ведомство предложило ввести возможность реструктуризации долгов, жесткую ответственность управляющих, а также англо-голландские аукционы и маркетплейс для активов банкротов.

Кроме того, Минэкономразвития выступило за особые правила для проведения процедур банкротства стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса и застройщиков. В частности, в случае принятия законопроекта функции управляющих для таких предприятий сможет выполнять само юрлицо («Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Промсвязьбанк и др.), а у государства будет преимущественное право выкупа.

В октябре Минэкономразвития сообщило, что документ дорабатывается под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова на площадке аппарата правительства.

Автор
Виктория Полякова
Вячеслав Володин Максим Решетников
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