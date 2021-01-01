Каждый десятый россиянин не смог найти цензурную замену слову «локдаун»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россияне назвали альтернативные варианты для иностранного термина «локдаун». Жителей страны опросили специалисты сервиса по поиску работы Superjob (результаты исследования есть у РБК).

Среди всех вариантов лидирует слово «изоляция», его предложил каждый пятый (20%). 15% вспомнили о термине «карантин».

А вот каждый десятый (10%) смог назвать синоним «локдауну» только из личного запаса ненормативной лексики, отмечает Superjob.

Аналитики опросили 1600 совершеннолетних жителей во всех округах страны. Исследование проходило 18 ноября.

7% набрал вариант «ограничение», 5% — «самоизоляция», 4% назвали «блокировку», по 2% — «запрет» и «домашний арест». При этом 3% россиян ответили, что в русском языке нет подходящих аналогов.