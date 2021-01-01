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Каждый десятый россиянин не смог найти цензурную замену слову «локдаун»

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россияне назвали альтернативные варианты для иностранного термина «локдаун». Жителей страны опросили специалисты сервиса по поиску работы Superjob (результаты исследования есть у РБК).

Среди всех вариантов лидирует слово «изоляция», его предложил каждый пятый (20%). 15% вспомнили о термине «карантин».

А вот каждый десятый (10%) смог назвать синоним «локдауну» только из личного запаса ненормативной лексики, отмечает Superjob.

Аналитики опросили 1600 совершеннолетних жителей во всех округах страны. Исследование проходило 18 ноября.

7% набрал вариант «ограничение», 5% — «самоизоляция», 4% назвали «блокировку», по 2% — «запрет» и «домашний арест». При этом 3% россиян ответили, что в русском языке нет подходящих аналогов.

10 ноября эксперты редакции Collins Dictionary назвали именно «локдаун» победителем в борьбе за титул «Слово года». В 2020 году его стали употреблять на английском языке в 35 тыс. раз чаще, чем годом раньше.

«Локдаун» обошел «коронавирус» в борьбе за титул «Слово года»
Общество
Фото:Marko Djurica / Reuters

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«Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено», — объясняли свой выбор специалисты.

Также наиболее распространенными словами и выражениями, по версии Collins Dictionary, стали: «коронавирус», «социальная дистанция», «самоизоляция», «отпуск без содержания».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

COVID-19 коронавирус Superjob опрос карантин
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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