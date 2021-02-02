Путин раскритиковал слово «элитарный» в названии лицея

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ходе своей онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» сказал, что слово «элитарный» «не радует ухо нормального человека». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Учителем 2020 года в России стал преподаватель математики Михаил Гуров. Он преподает в частном Лицее классического элитарного образования в Ростове-на-Дону.

В ходе онлайн-встречи Путин обратил внимание на название учебного заведения, в котором работает Гуров.

«То, что образованием, видимо, на должном уровне дается — это понятно, потому что Вы стали победителем конкурса «Учитель года». Это — очевидный факт. Но меня всегда смущают эти фразы «элитный», «элитарный». Почему нельзя просто «лицей классического образования»? Кто это придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — сказал президент.