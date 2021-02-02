Путин раскритиковал слово «элитарный» в названии лицея

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 13:52
«Настанет коллапс». Новые правила техосмотра оказались под угрозой Авто, 18:38 Коронавирус, долголетие и здоровье: советы швейцарских врачей Партнерский материал, 18:33 Футболист «Спартака» прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра Спорт, 18:28 Во Вьетнаме нашли сходный с британским штамм коронавируса Общество, 18:22 Кафе и ресторанам в Свердловской области разрешили работать по ночам Общество, 18:18 СМИ сообщили о гибели агента ФБР при попытке провести обыск во Флориде Общество, 18:15 Tesla решила отозвать 135 тыс. электрокаров Авто, 18:13 В ФМБА назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Общество, 18:13 Очередь «дампов». Как искусственный рост закончился настоящим падением Крипто, 18:09 Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии Спорт, 18:08 Власти Москвы рассказали об эвакуации дорогих машин без номеров Авто, 18:05 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 18:04 Готовые к отделке новостройки в Новой Москве подорожали в полтора раза Недвижимость, 18:03 Uber купит алкогольный онлайн-маркетплейс за $1 млрд Инвестиции, 18:00
Политика ,  
0 

Путин раскритиковал слово «элитарный» в названии лицея

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ходе своей онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» сказал, что слово «элитарный» «не радует ухо нормального человека». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Учителем 2020 года в России стал преподаватель математики Михаил Гуров. Он преподает в частном Лицее классического элитарного образования в Ростове-на-Дону.

В ходе онлайн-встречи Путин обратил внимание на название учебного заведения, в котором работает Гуров.

Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей
Общество
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

«То, что образованием, видимо, на должном уровне дается — это понятно, потому что Вы стали победителем конкурса «Учитель года». Это — очевидный факт. Но меня всегда смущают эти фразы «элитный», «элитарный». Почему нельзя просто «лицей классического образования»? Кто это придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — сказал президент.

Глава государства предположил, что такого рода название — способ «привлечь родителей, у которых есть денежки, которые могут заплатить». После этого президент поздравил Гурова и пожелал ему успехов.

Конкурс «Учитель года России 2020» проходил с 30 января по 1 февраля в Волгограде. Город был выбран из-за того, что здесь работала победительница предыдущего конкурса преподавательница русского языка Лариса Арачашвили.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Как блокировка Трампа в Twitter может ударить по корпоративным аккаунтам Как избежать претензий налоговиков к сделке с контрагентами Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

В 2020-м за звание учителя года боролись 15 лауреатов. Они проходили различные испытания, а также проводили мастер-классы для студентов, преподавателей и учеников школ Волгоградской области.

Владимир Путин Учитель года преподаватель лицей
Материалы по теме
В Кремле заявили, что Путин не следит за заседанием суда по Навальному
Политика
«Ты должен это изменить». Кто такая Джилл Байден — учитель и первая леди
Политика
СМИ узнали детали плана по появлению в школах советников по воспитанию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter