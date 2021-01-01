Мурашко пообещал «сделать все» для завершения пандемии в 2021 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минздрав России делает все необходимое для завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы все для этого делаем», — сказал министр, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что COVID-19 может завершиться в России уже в 2021 году.

По словам министра, массовая вакцинация населения от коронавируса в России начнется в январе—феврале 2021 года. Мурашко отметил, что медработники, педагоги и сотрудники служб жизнеобеспечения, входящие в группы риска, будут привиты в декабре для обеспечения устойчивости и бесперебойности работы всех служб.

Ранее Мурашко поручил регионам подготовиться к дополнительной нагрузке на врачей и медицинские службы на Новый год. Министр поручил на праздники вводить новые ограничения, в том числе точечно, и ускорить выдачу лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Кроме того, он призвал обеспечить работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций и лабораторий. Мурашко уточнил, что помощь нужно оказывать в полном объеме и без задержек проводить тестирование и выписывать пациентов.