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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко пообещал «сделать все» для завершения пандемии в 2021 году

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минздрав России делает все необходимое для завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы все для этого делаем», — сказал министр, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что COVID-19 может завершиться в России уже в 2021 году.

По словам министра, массовая вакцинация населения от коронавируса в России начнется в январе—феврале 2021 года. Мурашко отметил, что медработники, педагоги и сотрудники служб жизнеобеспечения, входящие в группы риска, будут привиты в декабре для обеспечения устойчивости и бесперебойности работы всех служб.

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Ранее Мурашко поручил регионам подготовиться к дополнительной нагрузке на врачей и медицинские службы на Новый год. Министр поручил на праздники вводить новые ограничения, в том числе точечно, и ускорить выдачу лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Кроме того, он призвал обеспечить работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций и лабораторий. Мурашко уточнил, что помощь нужно оказывать в полном объеме и без задержек проводить тестирование и выписывать пациентов.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала регионам с наиболее сложной ситуацией из-за коронавируса принять дополнительные меры безопасности в ближайшее время.

Как отмечала Голикова, масочный режим был введен во всех субъектах России. Она добавила, что во всех регионах, за исключением Тверской и Белгородской области, Ставропольского края, Крыма, Чукотки и Ненецкого автономного округа, запрещено проведение развлекательных мероприятий в ночное время. Ограничения для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями действуют в 75 регионах.

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Наибольшая загруженность коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, в Чувашии, Севастополе, Мордовии, Коми, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях, отметила вице-премьер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Минздрав Михаил Мурашко пандемия коронавирус COVID-19
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