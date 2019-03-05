Матвиенко предложила измерять влияние действий власти на счастье россиян

Глава Совета Федерации уверена, что России необходимо брать пример с ОАЭ, а на негативно влияющие на уровень счастья жителей предложения накладывать вето

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко /ТАСС)

При принятии важных решений властям России стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян, уверена глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в 2016 году было создано отдельное Министерство счастья и благосостояния, которое, в частности, проводит экспертизу готовящихся нормативных актов и может наложить на них вето.

«Было бы правильным, чтобы мы замеряли, как каждое наше решение, действие сказывается на людях, становятся ли они более счастливыми. Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — сказала Матвиенко на встрече с женщинами — участницами конкурса «Лидеры России» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее считать уровень счастья россиян экономическим показателем предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Как экономист я считаю, что мы должны это (уровень счастья. — РБК) обсуждать, измерять», — сказал Кудрин, выступая в декабре 2018 года на Общероссийском гражданском форуме.

В середине 2018 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что экономика постиндустриального типа отличается от аграрной в том числе и повышением значимости такого фактора, как счастье отдельно взятого человека.