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Матвиенко предложила измерять влияние действий власти на счастье россиян
Глава Совета Федерации уверена, что России необходимо брать пример с ОАЭ, а на негативно влияющие на уровень счастья жителей предложения накладывать вето
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко /ТАСС)

При принятии важных решений властям России стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян, уверена глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в 2016 году было создано отдельное Министерство счастья и благосостояния, которое, в частности, проводит экспертизу готовящихся нормативных актов и может наложить на них вето.

«Было бы правильным, чтобы мы замеряли, как каждое наше решение, действие сказывается на людях, становятся ли они более счастливыми. Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — сказала Матвиенко на встрече с женщинами — участницами конкурса «Лидеры России» (цитата по «РИА Новости»).

Общество
Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики

Ранее считать уровень счастья россиян экономическим показателем предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Как экономист я считаю, что мы должны это (уровень счастья. — РБК) обсуждать, измерять», — сказал Кудрин, выступая в декабре 2018 года на Общероссийском гражданском форуме.

В середине 2018 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что экономика постиндустриального типа отличается от аграрной в том числе и повышением значимости такого фактора, как счастье отдельно взятого человека.

Кто и как оценивает счастье россиян

О том, насколько они счастливы, россиян регулярно опрашивает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Последний такой опрос прошел в ноябре 2018 года, и о том, что они счастливы или «скорее счастливы», заявили 84% респондентов, что близко к рекордному показателю в 85%, достигнутому в 2017 году. В то же время участники опроса признались, что стали чаще видеть вокруг себя несчастных людей и реже счастливых.

«Хотя индекс индивидуального счастья снизился незначительно, индекс счастья окружающих — весьма заметно. Это означает, что в ощущениях людей появилась некоторая напряженность, но они пока бодрятся и не признаются в этом даже самим себе. Характерно, что главным фактором негативных изменений является рост беспокойства за ситуацию в стране. Это прямо перекликается с зарегистрированным ранее ростом числа тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении. Весьма тревожные симптомы», — прокомментировал результаты опроса руководитель центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Общество
Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты

​По данным опроса, проведенного в 2018 году экспертами Gallup International, средний россиянин чувствует себя более счастливым, нежели среднестатистический житель мира. Несчастных в России, по оценке Gallup International, 5%, а счастливых — 55%. Таким образом, индекс счастья в России составил 50 п.п. против 51 п.п. годом ранее, тогда как среднемировой показатель составляет 48 п.п. (59 п.п. в 2017 году).

В Международном индексе счастья (Happy Planet Index), рассчитываемом Фондом новой экономики, Россия занимает 116-е место из 140 включенных в него стран. Для расчета индекса используются такие показатели, как субъективная удовлетворенность людей жизнью (у России 58-е место), ожидаемая продолжительность жизни (для России составляет 69,5 лет, 89-е место) и так называемый экологический след (121-е место).

Экономика
Орешкин рассказал о повышении роли счастья для роста экономики

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития ежегодно публикует Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), в котором для оценки используются такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, участие в благотворительности и отношение к коррупции. В 2018 году Россия опустилась в этом рейтинге с 49-е на 59-е место из 153 стран. Самые низкие места Россия занимает по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни (91-е), свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения (107-е) и участие в благотворительности (105-е).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валентина Матвиенко, индекс счастья, счастье
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