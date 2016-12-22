Россияне назвали необходимые для счастья месячные зарплаты

Зарплата, необходимая для счастья, в разных городах России разнится от 116 тыс. руб. до 208 тыс. руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россияне рассказали, сколько денег им нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, следует из опроса который провел cервис по поиску работников SuperJob.

Жители столицы Приморья на вершине рейтинга. «Для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края», — приводит «РИА Новости» выдержку из исследования.

На втором месте жители Москвы, которые сказали, что для счастья им нужна зарплата в размере 207 тыс. руб. (11 МРОТ для столицы). Среднестатический житель Ростова-на-Дону назвал цифру — 203 тыс. руб. (более 17 МРОТ для региона).

Петербург расположился в середине рейтинга, жители второго города России довольствовались бы зарплатой в размере 160 тыс. руб. (9,4 МРОТ). Ниже всех, если считать желаемую зарплату в эквиваленте МРОТ, идет Новокузнецк (136 тыс. руб. — 9 МРОТ).

«Самыми скромными» авторы исследования назвали жителей Набережных Челнов и Оренбурга. «Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно», — приводит агентство выдержку из исследования.

Участники опроса отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Респондентами стали жители городов России с населением более 500 тыс. человек. старше 18 лет. Опрос проводился в 37 населенных пунктах, всего были опрошены по 1 тыс. жителей в Москве и Санкт-Петербурге и по 500 жителей в других городах.