Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики

Наряду с главными экономическими показателями развития страны следует учитывать и индекс счастья, заявил Алексей Кудрин. Он считает, что одним за главных факторов его повышения — это преодоление международной изоляции

Алексей Кудрин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Оценивать развитие экономики можно в том числе за счет индекса счастья, предложил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК. При анализе развития страны уровень счастья стоит учитывать наряду с ключевыми экономическими показателями, а ВВП (валовый внутренний продукт) становится все менее показательным индикатором, отметил он.

«Что становится индикаторами развития страны? Это включенность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека, — конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, [...] преодоление гендерного неравенства, свобода выбора в стране», — сказал Кудрин.

«Поэтому я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими», — пояснил он. В национальных целях уже прописано несколько позиций, связанных с человеческим капиталом, в том числе преодоление бедности, доступность образования и здравоохранения. «Вот почему как экономист я считаю, что мы должны это [уровень счастья] обсуждать, измерять. В мире несколько ключевых индексов развития, в том числе глобальных. Каждый из них имеет свои особенности — где-то больше связан с развитием свободы, где-то — с развитием благосостояния, где-то — с неравенством в разных сферах», — добавил чиновник.

Кудрин также пояснил, что «развитие в обществе, которое дружелюбно, которое уважаемо миром, становится тоже важным моментом». «Вот почему я стал чаще высказываться о том, что каждый шаг к изоляции — это в конечном счете стагнация и отставание от всего мира. Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны», — резюмировал он.

Индекс счастья — одна из самых известных альтернатив ВВП. Для оценки национального счастья используются шесть факторов: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям.

Ежегодный «Всемирный доклад о счастье» готовит ООН — по последним данным (за 2015–2017 год), Россия занимает в нем 59-е место. В тройке лидеров — Финляндия, Норвегия и Дания. США находятся на 18-м месте, Великобритания — на 19-м. На последней, 156-й позиции, располагается Бурунди.​