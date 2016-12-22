ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,71 65,91 EUR Нал. 76,07 75,21 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3460,00 +43,60 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики
Лента новостей
Силуанов констатировал «все большую» потерю регионами самостоятельности 12:07, Политика Игра санкций: спасите свой бизнес от недобросовестных контрагентов 11:50, РБК и Thomson Reuters ФСБ обвинила моряков с Украины в подготовке провокации у Крымского моста 11:49, Политика Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:48, Общество Uber подал предварительную заявку на регистрацию IPO 11:33, Бизнес Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики 11:22, Общество Эрнст пообещал пригласить рэперов на «Новогодний огонек» 10:39, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 10:11, РБК, Jardin и Greenfield В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля в сфере драгметаллов 10:03, Финансы СМИ узнали об утвержденном Мэй черном списке близких к Путину олигархов 09:59, Политика Японский парламент разрешил использовать иностранную рабочую силу 09:18, Общество 3D-редактор от художника и ужины по подписке: два стартапа ноября 09:01, Свое дело  Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 08:21, РБК и Экспострой на Нахимовском Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году 08:20, Общество В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек 07:48, Общество В Южной Корее при сходе поезда с рельсов пострадали 14 человек 07:24, Общество Госдеп США выступил с заявлением о Льве Пономареве 07:09, Политика Как приготовить стейк-салат в стиле Юго-Восточной Азии 07:00, РБК и Белая Дача В Росрыболовстве заявили о двукратном падении цен на икру 06:44, Общество Присяжные признали виновным протаранившего толпу демонстрантов в США 06:16, Общество Илон Маск назвал правильное произношение слова Tesla 05:42, Бизнес Cуд отложил слушание по делу финдиректора Huawei до понедельника 05:34, Бизнес Маск допустил покупку заводов GM в случае их закрытия 05:04, Бизнес Аппарат NASA обнаружил похожие на ветер звуки на Марсе 04:57, Общество СМИ сообщили о планах Slack выйти на IPO в 2019 году 04:28, Технологии и медиа Разработчик объяснил падение прототипа аэротакси в «Сколково» 03:54, Технологии и медиа Помпео одобрил решение Трампа выдвинуть Нойерт на должность постпреда ООН 03:33, Политика В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы» 03:31, Общество
Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики
Общество, 11:22
0
Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики
Наряду с главными экономическими показателями развития страны следует учитывать и индекс счастья, заявил Алексей Кудрин. Он считает, что одним за главных факторов его повышения — это преодоление международной изоляции
Алексей Кудрин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Оценивать развитие экономики можно в том числе за счет индекса счастья, предложил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК. При анализе развития страны уровень счастья стоит учитывать наряду с ключевыми экономическими показателями, а ВВП (валовый внутренний продукт) становится все менее показательным индикатором, отметил он.

«Что становится индикаторами развития страны? Это включенность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека, — конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, [...] преодоление гендерного неравенства, свобода выбора в стране», — сказал Кудрин.

«Поэтому я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими», — пояснил он. В национальных целях уже прописано несколько позиций, связанных с человеческим капиталом, в том числе преодоление бедности, доступность образования и здравоохранения. «Вот почему как экономист я считаю, что мы должны это [уровень счастья] обсуждать, измерять. В мире несколько ключевых индексов развития, в том числе глобальных. Каждый из них имеет свои особенности — где-то больше связан с развитием свободы, где-то — с развитием благосостояния, где-то — с неравенством в разных сферах», — добавил чиновник.

Кудрин также пояснил, что «развитие в обществе, которое дружелюбно, которое уважаемо миром, становится тоже важным моментом». «Вот почему я стал чаще высказываться о том, что каждый шаг к изоляции — это в конечном счете стагнация и отставание от всего мира. Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны», — резюмировал он.

Есть ли будущее у ВВП: что придет на смену главному барометру экономики
Экономика

Индекс счастья — одна из самых известных альтернатив ВВП. Для оценки национального счастья используются шесть факторов: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям.

Ежегодный «Всемирный доклад о счастье» готовит ООН — по последним данным (за 2015–2017 год), Россия занимает в нем 59-е место. В тройке лидеров — Финляндия, Норвегия и Дания. США находятся на 18-м месте, Великобритания — на 19-м. На последней, 156-й позиции, располагается Бурунди.​

Авторы: Антон Фейнберг, Владислав Гордеев.
Теги: Алекей Кудрин , счастье , экономика России
Главное
ФСБ обвинила моряков с Украины в подготовке провокации у Крымского моста Политика
Материалы по теме
Спор об инвестициях: почему Кудрин раскритиковал предложения Белоусова Бизнес
Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter