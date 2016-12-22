Орешкин рассказал о повышении роли счастья для роста экономики

По словам главы Минэкономразвития, от того, насколько счастлив каждый отдельно взятый человек, в постиндустриальной экономике зависит скорость роста ВВП

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экономика постиндустриального типа отличается от аграрной экономики в том числе и повышением значимости такого фактора, как счастье отдельно взятого человека, заявил, выступая на Московском урбанистическом форуме, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

​«Влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг себя, растет и поэтому роль счастья возрастает», — сказал Орешкин.

В этих условиях, по словам главы Минэкономразвития, залогом более быстрого экономического роста является создание такой городской среды (включая и строительство жилья), которая «приносит человеку счастье».

Проведенный весной 2018 года ВЦИОМом опрос показал, что счастливыми себя чувствуют 83% россиян, при этом у людей с высоким материальным достатком уровень счастья достигает 96%. По оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2018 года вырос в годовом исчислении на 1,3%.

​​Весной 2017 года президент России заявил, что россияне должны обеспечить счастье своих детей и внуков. «Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!» — сказал тогда Путин.