Орешкин рассказал о повышении роли счастья для роста экономики

Экономика постиндустриального типа отличается от аграрной экономики в том числе и повышением значимости такого фактора, как счастье отдельно взятого человека, заявил, выступая на Московском урбанистическом форуме, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг себя, растет и поэтому роль счастья возрастает», — сказал Орешкин.
В этих условиях, по словам главы Минэкономразвития, залогом более быстрого экономического роста является создание такой городской среды (включая и строительство жилья), которая «приносит человеку счастье».
Проведенный весной 2018 года ВЦИОМом опрос показал, что счастливыми себя чувствуют 83% россиян, при этом у людей с высоким материальным достатком уровень счастья достигает 96%. По оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2018 года вырос в годовом исчислении на 1,3%.
Весной 2017 года президент России заявил, что россияне должны обеспечить счастье своих детей и внуков. «Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!» — сказал тогда Путин.