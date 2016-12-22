«Оскар» за лучший фильм получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды»

Главную премию «Оскар» получила «Форма воды», заявленная в 13 номинациях. На статуэтку также претендовали еще восемь фильмов, в том числе «Леди Бёрд», «Темные времена» и ​«Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»

Гильермо дель Торо (на первом плане) и члены съемочной группы фильма «Форма воды» (Фото: Chris Pizzello / Invision / AP)

Номинированная в 13 категориях картина Гильермо дель Торо «Форма воды» получила «Оскар» за лучший фильм. Об этом сообщает официальный Twitter церемонии.

Кроме «Формы воды», на главный «Оскар» претендовали «Призрачная нить» Пола Андерсона, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Темные времена» Джо Райта, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, ​«Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Прочь» Джордана Пила.

У «Формы воды», помимо главной награды, еще три «Оскара». Гильермо дель Торо получил за картину премию как лучший режиссер. «Оскары» фильм взял также в категориях «Лучший саундтрек» и «Лучший дизайн фильма».

Видео: THR / Twitter

В фильме рассказывается о жизни немой девушки Элайзы Эспозито, которая в разгар холодной войны работает в секретной лаборатории в США уборщицей. Она становится свидетельницей того, как там изучают и истязают необычное существо-амфибию. Когда она понимает, что его могут убить, Элайза решает спасти его во что бы то ни стало.

Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube

Салли Хокинс, которая сыграла в «Форме воды» немую девушку Элайзу Эспозито, номинировали в категории «Лучшая женская роль», однако награда ушла к Фрэнсис МакДорманд за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Приз за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман за роль Уинстона Черчиля в фильме «Темные времена».

Лучшим актером второго плана был признан Сэм Рокуэлл за роль Джейсона Диксона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучшая актриса второго плана» победу одержала Эллисон Дженни, сыгравшая роль Лавоны Голден в фильме «Тоня против всех».

Премию за лучший оригинальный сценарий получил Джордан Пил за сценарий к фильму «Прочь». «Оскар» за лучший адаптированный сценарий​ достался Джеймсу Айвори — «Зови меня своим именем» (по одноименному роману Андре Асимана).

Лучшим анимационным фильмом признана картина «Тайна Коко» Ли Анкрича и Дарла К. Андерсона.

Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, претендовавший на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды. Победа в этой номинации досталась картине чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

«Оскар» за лучший документальный фильм был присужден картине «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля. В фильме, который рассказывает о допинге в российском спорте, фигурирует бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

РБК следил за трансляцией с «Оскара» в прямом эфире, почитать, как это было, можно здесь.









