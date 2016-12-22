Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом признана «Форма воды» Гильермо дель Торо. Всего картина получила четыре статуэтки, включая приз за лучшую режиссуру.
Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд в ленте «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».
Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Приз в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Прочь» получил Джордан Пил
«Оскар» за лучшую женскую роль получает Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Высшую награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»
Главная награда вечера — «Оскар» за лучший фильм — в руках у Гильермо дель Торо за «Форму воды»