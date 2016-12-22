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Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж
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Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж
Общество, 05 мар, 08:31
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Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом признана «Форма воды» Гильермо дель Торо. Всего картина получила четыре статуэтки, включая приз за лучшую режиссуру.

Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд в ленте «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

Фото: Mike Blake / Reuters
Сэм Рокуэлл получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни​ («Тоня против всех»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получил Себастьян Лелео за «Фантастическую женщину» (Чили)
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Дэн Коган (слева) и Брайан Фогель с картиной «Икар» получили «Оскар» в номинации ​«Лучший документальный фильм»
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Джеймс Айвори получил высшую награду в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Александр Депла получил награду в категории «Лучший композитор» за музыку к фильму «Форма воды». Это второй «Оскар​» в его карьере.
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Приз в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Прочь» получил Джордан Пил

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP
Гильермо дель Торо получил «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Форма воды»
Фото: Lucas Jackson / Reuters

«Оскар» за лучшую женскую роль получает Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Высшую награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Главная награда вечера — «Оскар» за лучший фильм — в руках у Гильермо дель Торо за «Форму воды»

Авторы: Ксения Попова, Владислав Гордеев.
Теги: мультимедиа
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