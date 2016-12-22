Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом признана «Форма воды» Гильермо дель Торо. Всего картина получила четыре статуэтки, включая приз за лучшую режиссуру.

Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд в ленте «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».