Вручены «Оскары» за лучшие мужскую и женскую роли

Премию «Оскар» 2018 года за лучшую женскую роль получила 60-летняя Фрэнсис МакДорманд за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Об этом сообщает официальный Twitter церемонии.
Лучшим исполнителем мужской роли члены Американской киноакадемии признали актера Гари Олдмана, который сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».
Фильм «Темные времена» Джо Райта также получил награду в категории лучший грим и прически.
За лучшую мужскую роль второго плана «Оскара получил» еще один исполнитель из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — Сэм Рокуэлл, который сыграл Джейсона Диксона. В номинации «Лучшая актриса второго плана» победу одержала Эллисон Дженни, сыгравшая роль Лавоны Голден в фильме «Тоня против всех».
Главную награду — «Оскар» за лучший фильм года — получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». В номинации участвовали также фильмы «Призрачная нить», «Дюнкерк», «Леди Бёрд», «Темные времена», «Зови меня своим именем», «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», «Секретное досье», «Прочь».
Церемония 2018 года стала юбилейной, — 90-й по счету.
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» академики назвали победителем фильм чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», которая была номинирован на «Оскар», осталась без награды.
Лучшим документальным фильмом года был признан фильм о допинге в российском спорте «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в котором фигурировал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.