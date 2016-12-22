Вручены «Оскары» за лучшие мужскую и женскую роли

Лучшей актрисой 2018 года Американская киноакадемия признала 60-летнюю Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман за образ Уинстона Черчилля

Фрэнсис МакДорманд (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Премию «Оскар» 2018 года за лучшую женскую роль получила 60-летняя Фрэнсис МакДорманд за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Об этом сообщает официальный Twitter церемонии.

Лучшим исполнителем мужской роли члены Американской киноакадемии признали актера Гари Олдмана, который сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Видео: THR / Twitter

Фильм «Темные времена» Джо Райта также получил награду в категории лучший грим и прически.

За лучшую мужскую роль второго плана «Оскара получил» еще один исполнитель из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — Сэм Рокуэлл, который сыграл Джейсона Диксона. В номинации «Лучшая актриса второго плана» победу одержала Эллисон Дженни, сыгравшая роль Лавоны Голден в фильме «Тоня против всех».

Главную награду — «Оскар» за лучший фильм года — получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». В номинации участвовали также фильмы «Призрачная нить», «Дюнкерк», «Леди Бёрд», «Темные времена», «Зови меня своим именем», ​«Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», «Секретное досье», «Прочь».

Церемония 2018 года стала юбилейной, — 90-й по счету.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» академики назвали победителем фильм чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», которая была номинирован на «Оскар», осталась без награды. ​

Лучшим документальным фильмом года был признан фильм о допинге в российском спорте «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в котором фигурировал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.