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Общество ,  
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Росмолодежь не поддержала идею о повышении возраста молодежи до 40 лет

Фото: oneinchpunch / Shutterstock
Фото: oneinchpunch / Shutterstock

Росмолодежь выступила против повышения возраста молодежи с 35 до 40 лет. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — передает его слова «РИА Новости».

Гуров уточнил, что программа «Молодежь и дети» направлена на помощь в «жизненной навигации» 37 млн граждан в возрасте от 18 до 35, а их в России «достаточно много». Кроме этого, он отметил, что возраст 35 лет соответствует периоду в жизни, когда человек заводит семью и понимает, кем хочет быть.

«Если мы будет до 40 лет вести, то это уже некорректно», — добавил глава Росмолодежи.

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Григорий Гуров

Идею повысить возраст молодежи в конце марта выдвинул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов. Как передавал его слова ТАСС, этот показатель необходимо увеличить до 40 лет. Соответствующую инициативу поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В прошлый раз возраст молодежи повысили до 35 лет в 2020 году. Ранее, согласно предыдущему закону от 1993 года, молодежная политика государства осуществлялась в отношении россиян и иностранных граждан от 14 до 30 лет.

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Росмолодежь возраст молодежь Россия
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