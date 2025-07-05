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Общество ,  
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Россияне назвали, что не умеет современная молодежь

Опрос показал, что молодежь не умеет рационально тратить деньги, работать руками, недисциплинирована в рутинной работе и не может планировать на долгую перспективу
Фото: Яна Мордвинцева / РБК
Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Россияне считают, что наиболее слабой стороной современной молодежи является неумение грамотно распоряжаться деньгами и жить по средствам, следует из опроса, проведенного IFORS Research (есть в распоряжении РБК). Такой вариант выбрали 56% опрошенных.

На втором месте (51%) оказался вариант нехватка практических навыков работы руками, на третьем (47%) — недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач, также популярной оказалась неспособность планировать на долгую перспективу (45%).

Самым главным преимуществом нынешних молодых людей большинство опрошенных (в том числе«немолодое» поколение 45+) посчитало умение быстро учиться и осваивать новые технологии (81%). Также респонденты указали, что молодежи легко адаптироваться к меняющимся условиям (50%) и она может работать в международной и мультикультурной среде (30%).

Сами молодые люди (18-44) выделили несколько иные сильные качества своего поколения. Например, на третьем месте оказалась забота о своем физическом и ментальном здоровье (27%). Кроме того, часто выбираемыми вариантами были критическое мышление (21%) и умение балансировать работу и личную жизнь (18%).

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет из разных регионов, разных возрастов и полов.

Росмолодежь не поддержала идею о повышении возраста молодежи до 40 лет
Общество
Фото:oneinchpunch / Shutterstock

В опросе участников также спросили, согласны ли они с определенной ВОЗ верхней границы возраста молодежи в 44 года. 40% полностью или частично согласны с этой позицией, 39% выразили противоположное время. Не определились 19% респондентов.

В марте глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идею ВОЗ об увеличении возраста молодежи до 44 лет. Сейчас в России верхняя планка — это 35 лет, причем до 2020 года она была 30 лет. В то же время глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что у службы — четкая позиция о границе пограничного возраста молодежи в 35 лет и с ее повышением ведомство не согласно.

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молодежь соцопрос навыки
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