Бастрыкин предложил поднять возраст продажи алкоголя
Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.
По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он.
Сейчас продажа алкоголя запрещена до 18 лет. Среди стран, где алкоголь продают молодым людям с 21 года, — США и Казахстан.
В Минздраве ранее предлагали повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя в России с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство разрабатывало в 2021 году. В отчете министерства об итогах работы в 2022-м также было названо предложение повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) до 21 года.
В последнее время в России были анонсированы несколько мер по борьбе с алкогольной зависимостью у населения. Например, в Вологодской области решили запретить продажу алкоголя по будням, кроме периода с 12:00 до 14:00. Мера начнет действовать с 1 марта.
Губернатор региона Георгий Филимонов пояснял, что это связано с серьезной алкоголизацией жителей. По его словам, за год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек, 71% смертей был связан с алкоголем: как с заболеваниями, которые могут быть обусловлены его частым употреблением, так и с бытовыми конфликтами на почве алкогольного опьянения и ДТП, совершенными пьяными водителями, и т. д. Филимонов отметил, что в области число страдающих алкоголизмом за год выросло на 30%, количество алкогольных супермаркетов — более чем в три раза.
В Ярославской области с того же дня вводится запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов. Алкоголь в жилых домах будет разрешено продавать «только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров без учета сезонных зон», указывал глава региона Михаил Евраев.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в ноябре отмечал, что темпы снижения количества потребляемого в стране алкоголя за последний год замедлились.
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