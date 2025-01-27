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Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за 4 года

Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В России за последние четыре года численность производителей крепкого алкоголя сократилась на 17,17%. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование, проведенное специалистами интернет-сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Согласно исследованию, снижение зафиксировано с 1 января 2021 по 1 января 2025 года. За этот период с рынка ушли 109 организаций.

В 2021 году в стране числилось 396 производителей алкоголя, а к январю 2025-го насчитывалось лишь 328 компаний. При этом за указанный период в России зафиксировали 17 новых предприятий.

Лидером по числу новых компаний из этой сферы стала Московская область, где за четыре года появилось четыре новых производителя. Второе место поделили три региона — Северная Осетия, Калининградская область и Санкт-Петербург, где открылись по две организации.

По числу действующих предприятий, производящих крепкий алкоголь, лидирует Северная Осетия. По данным на январь 2024 года, в республике работали 34 компании. Далее следует Московская область с 23, на третьем — Дагестан с 22 организациями. Четвертое место заняла Москва с 22 компаниями. Пятерку замкнула Кабардино-Балкарская Республика, где функционировали 18 компаний. В Москве работали 22 предприятия, тогда как в 2021 году — 32 компании.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Согласно исследованию, в декабре 2024 года в России 62,8% предприятий производили водку, виски, бренди, джин и другие дистиллированные напитки. Второе место с 26,52% пришлось на производство пищевого спирта. Третье место заняло направление «Перегонка, очистка и смешивание спиртов», на которое пришлось 9,76% компаний. Самую малую долю отрасли заняло производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками, — 0,91%. При этом исследование показало, что у 179 из 328 производителей отсутствует лицензия на производство крепкого алкоголя.

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