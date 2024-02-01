В Нижнем Новгороде девушку арестовали из-за радужной сережки
В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за сережек в цветах радуги, сообщили РБК в пресс-службе Сормовского районного суда.
Дело против девушки заведено по ч. 1 ст. 20.3 КоАП.
Эта статья касается пропаганды либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами.
Верховный суд в ноябре признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Годом ранее был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди российских граждан.
Сережки девушки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. В суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел, рассказал правозащитному центру «Эгида» адвокат девушки.
«Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — добавил юрист.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области и в «Эгиду».
Как пишет «Эгида», сережки заметили 29 января, когда к девушке подошли агрессивно настроенные люди и потребовали снять с себя и ее друга символику, снимая процесс на видео. Вслед за этим видеозапись произошедшего оказалась в местных пабликах, а девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).
На кадрах мужчина подходит к сидящей в кафе паре с вопросом: «Вы в курсе у нас какая ситуация в стране?» У юноши к одежде прикреплен металлический значок с украинским флагом, у девушки на ушах сережки в радужной расцветке. Оператор попытался вырвать значок и в грубой форме угрожал юноше.
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