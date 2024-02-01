В Нижнем Новгороде девушку арестовали из-за радужной сережки

В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за радужную сережку

Девушку арестовали за сережку в форме лягушки в цветах радуги. Суд счел, что она демонстрировала запрещенную символику. Ее адвокат заявил, что никто из полицейских не смог назвать, о какой символике идет речь

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за сережек в цветах радуги, сообщили РБК в пресс-службе Сормовского районного суда.

Дело против девушки заведено по ч. 1 ст. 20.3 КоАП.

Эта статья касается пропаганды либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами. Верховный суд в ноябре признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Годом ранее был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди российских граждан.

Сережки девушки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. В суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел, рассказал правозащитному центру «Эгида» адвокат девушки.

«Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — добавил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области и в «Эгиду».

Как пишет «Эгида», сережки заметили 29 января, когда к девушке подошли агрессивно настроенные люди и потребовали снять с себя и ее друга символику, снимая процесс на видео. Вслед за этим видеозапись произошедшего оказалась в местных пабликах, а девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

На кадрах мужчина подходит к сидящей в кафе паре с вопросом: «Вы в курсе у нас какая ситуация в стране?» У юноши к одежде прикреплен металлический значок с украинским флагом, у девушки на ушах сережки в радужной расцветке. Оператор попытался вырвать значок и в грубой форме угрожал юноше.