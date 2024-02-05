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Глава Карелии показал видео с места крушения вертолета Ми-8 МЧС

Глава Карелии Парфенчиков показал видео с места крушения вертолета Ми-8 МЧС
Вертолет упал в акватории Онежского озера, там нашли майну с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС, уточнил Артур Парфенчиков. Трое членов экипажа — сотрудники МЧС — не обнаружены

Глава Карелии показал видео с места крушения вертолета Ми-8 МЧС
Video

Глава Карелии Артур Парфенчиков показал видео с места крушения вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС в Онежском озере.

Он написал в соцсети «ВКонтакте», что в акватории Онежского озера, в 10 км от села Деревянное Прионежского района, нашли майну с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. «Глубина в месте падения составляет около 50 м. Сейчас специалисты готовятся к погружению», — сообщил Парфенчиков.

Трое членов экипажа не обнаружены, уточнил он. На борту находились трое сотрудников МЧС: Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.

Ми-8 разбился накануне, 4 февраля. Он летел из аэропорта Пески в аэропорт Вытегра. Это был тренировочный полет.

Телеграм-каналы Shot, Mash и издание «Известия» со ссылкой на источники писали, что вертолет упал в Онежское озеро и ушел под лед. В МЧС сообщили, что обломки были обнаружены близ села Деревянное в 11 км от берега на глубине до 50 м. Там отметили, что воздушным судном управляли опытные пилоты «с тысячами часов налета». «За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — сказали в ведомстве.

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Вертолет Ми-8

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавал, что следствие рассматривает несколько версий крушения, в том числе ошибку пилотирования, непогоду и техническую неисправность. По данным агентства, экипаж не сообщал о каких-либо неисправностях. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 5 февраля сообщило, что «наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов».

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Теги
Елена Чернышова
Карелия Вертолет Ми-8 МЧС Артур Парфенчиков
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