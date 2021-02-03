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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
03 фев, 14:25
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Пожар на складе в Красноярске. Видео
Утром в Красноярске загорелся склад автозапчастей, из-за пожара на складе обрушилась крыша. Один человек погиб, также утеряна связь с тремя тушившими огонь пожарными
Video
Красноярск
склад
пожар
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