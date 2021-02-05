Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в день митинга

Его отправили под стражу до 31 марта. 26-летнего мужчину подозревают в умышленном уничтожении имущества. Изначально в Росгвардии сообщали, что возгорание автомобиля произошло по техническим причинам

Фото: Новости Москвы и МО / VK

Таганский суд Москвы на два месяца арестовал 26-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля Росгвардии в день несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице 31 января. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

«Постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК», — сообщила Гиринчук.

Накануне московский главк МВД сообщил, что подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января задержали.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — заявили в пресс-службе столичной полиции.