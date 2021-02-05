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Дело Навального ,  
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Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в день митинга

Его отправили под стражу до 31 марта. 26-летнего мужчину подозревают в умышленном уничтожении имущества. Изначально в Росгвардии сообщали, что возгорание автомобиля произошло по техническим причинам
Фото: Новости Москвы и МО / VK
Фото: Новости Москвы и МО / VK

Таганский суд Москвы на два месяца арестовал 26-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля Росгвардии в день несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице 31 января. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

«Постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК», — сообщила Гиринчук.

Накануне московский главк МВД сообщил, что подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января задержали.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — заявили в пресс-службе столичной полиции.

Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в день митинга
Общество
Фото:Новости Москвы и МО / VK

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Максимальный срок по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Микроавтобус Росгвардии загорелся на парковке в Вознесенском переулке около 15:00 31 января. В пресс-службе ведомства в тот день сообщали РБК, что пожар не связан с каким-либо нападением или насильственными действиями. Позже в Росгвардии заявили, что возгорание произошло в результате технической неисправности, во время инцидента никто не пострадал.

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Несанкционированные акции в поддержку Навального прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах 23 и 31 января. Они закончились столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», 23 января по стране задержали в общей сложности более 4,5 тыс. человек, 31 января — более 5 тыс.

Росгвардия назвала возможную причину возгорания автомобиля в Москве
Политика

Суд заменил 2 февраля Навальному условный срок (3,5 года) по делу «Ив Роше» реальным. С учетом времени, которое оппозиционер провел под домашним арестом, срок составит два года восемь месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требования ФСИН, утверждавшей, что политик систематически уклонялся от исполнения наказания. Сам Навальный в суде заявил, что это обвинение сфабриковано и он уведомлял ФСИН, что находится в Германии на лечении и реабилитации после отравления.

После решения суда о реальном сроке Навальному его сторонники начали собираться в центре Москвы и Петербурга. В тот вечер, по данным правозащитников, задержали около 2,5 тыс. человек. В МВД не публиковали официальных данных о числе задержанных во время акций 23, 31 января и 2 февраля.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
поджог митинги Москва арест
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
Общество
Росгвардия назвала возможную причину возгорания автомобиля в Москве
Политика
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