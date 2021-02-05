Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в день митинга
Таганский суд Москвы на два месяца арестовал 26-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля Росгвардии в день несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице 31 января. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.
«Постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК», — сообщила Гиринчук.
Накануне московский главк МВД сообщил, что подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января задержали.
«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — заявили в пресс-службе столичной полиции.