В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

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В Москве задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге машины Росгвардии во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Протесты в поддержку Навального прошли в разных регионах страны 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в ходе первого задержали более 4 тыс. человек, в ходе второго — свыше 5 тыс. Были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе о применении насилия в отношении сотрудников правопорядка.