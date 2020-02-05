Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Среди эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян было четверо детей Общество, 16:16 Хуснуллин назвал провокационными идеи об объединении российских регионов Политика, 16:11 Число жертв при сходе лавины на востоке Турции увеличилось до 23 человек Общество, 16:09 РЖД и «Аэрофлот» бесплатно отвезут прилетевших из Китая россиян в регионы Общество, 16:07 Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб. Общество, 16:04 «Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии Бизнес, 16:04 Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек Общество, 15:55 Статистика успеха: как проводить трансформацию компаний Pro, 15:44 Гол на последних минутах принес «Динамо» победу над «Вентспилсом» Спорт, 15:44 В МИД России заявили о тревоге по поводу ядерных зарядов на подлодках США Политика, 15:42 В Японии начали тестировать улыбчивого робота-бармена Стиль, 15:38 Путин заявил о приближении мира к «опасной черте» Политика, 15:37 Путин заявил о зависимости безопасности в мире от отношений США и России Политика, 15:35 Пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за рубли с помощью Visa Крипто, 15:33
Вирус из Китая ,  
0 

Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Размер выплат авиаперевозчикам министр транспорта не назвал, но отметил, что Минфин по поручению правительства к 6 февраля должен представить предложения по этому поводу, предварительно подсчитав размер прямых убытков
Евгений Дитрих (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«По поручению правительства от 3 февраля Минтранс сделал расчеты прямых убытков и направил Минфину. У Минфина была задача 6 февраля, завтра, эти расчеты рассмотреть и по ним представить свои предложения», — заявил Дитрих. Размер выплат он отказался назвать.

Министр отметил, что власти не рассматривают вопрос о полном прекращении авиасообщения. «Сформирована модель, когда единый специализированный терминал аэропорта Шереметьево принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию. Нас [эта модель] устраивает», — отметил Дитрих.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 февраля
Общество

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. Первоначально инфекцию обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). К 5 февраля жертвами заболевания стали 492 человека, 24 542 человека заразились. Заболевших коронавирусом обнаружили в 24 странах.

В России им заразились два человека в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба — граждане Китая. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что их изолировали. Власти также начали эвакуацию из КНР россиян и граждан СНГ. Голикова заявила, что всех эвакуированных отправят на 14-дневный карантин в Тюменской области. 5 февраля первый самолет доставил в выбранный для этой цели санаторий под Тюменью 80 человек, второй — 64. Зараженных коронавирусом среди них не обнаружено, сообщили власти.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем. По словам главы Минздрава, перевозки могут осуществлять только «Аэрофлот», а также четыре китайских компании. Все рейсы будут принимать в терминале F в Шереметьево. Авиакомпания S7 сообщила, что с 4 февраля по 28 марта полностью приостановит полеты в Китай. Представители «Уральских авиалиний» отметили, что приостановили регулярные рейсы в КНР, поскольку, согласно разрешению китайских властей, могут пускать в самолет только россиян.

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Кокорева
Теги: Евгений Дитрих, коронавирус, Китай, авиакомпании
Материалы по теме
Кремль сообщил об участии военных и дипломатов в борьбе с коронавирусом
Общество
Кудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Экономика
Власти исключили заражение коронавирусом от вывезенных из Уханя россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter