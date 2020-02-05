Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Размер выплат авиаперевозчикам министр транспорта не назвал, но отметил, что Минфин по поручению правительства к 6 февраля должен представить предложения по этому поводу, предварительно подсчитав размер прямых убытков

Евгений Дитрих (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«По поручению правительства от 3 февраля Минтранс сделал расчеты прямых убытков и направил Минфину. У Минфина была задача 6 февраля, завтра, эти расчеты рассмотреть и по ним представить свои предложения», — заявил Дитрих. Размер выплат он отказался назвать.

Министр отметил, что власти не рассматривают вопрос о полном прекращении авиасообщения. «Сформирована модель, когда единый специализированный терминал аэропорта Шереметьево принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию. Нас [эта модель] устраивает», — отметил Дитрих.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. Первоначально инфекцию обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). К 5 февраля жертвами заболевания стали 492 человека, 24 542 человека заразились. Заболевших коронавирусом обнаружили в 24 странах.