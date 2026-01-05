В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 10:29 мск.
По его данным, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Менее чем через 20 минут — в 10:58 мск — ограничения были сняты
Ранее аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля вернулись к штатной работе (меры вводили днем и вечером 4 января).
Утром 4 января аэропорты Тамбова и Саратова временно прекращали работу, сообщал Кореняко.
Запрет полетов ночью действовал также в двух столичных аэропортах — Жуковском и Внуково. Накануне система противовоздушной обороны вечером 4 января отразила серию атак беспилотников на Москву.
Ограничения во Внуково сняли спустя около 2,5 часа после введения, в Жуковском — спустя более чем 4 часа.
