 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 10:29 мск.

По его данным, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Менее чем через 20 минут — в 10:58 мск — ограничения были сняты

Ранее аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля вернулись к штатной работе (меры вводили днем и вечером 4 января).

Утром 4 января аэропорты Тамбова и Саратова временно прекращали работу, сообщал Кореняко.

Запрет полетов ночью действовал также в двух столичных аэропортах — Жуковском и Внуково. Накануне система противовоздушной обороны вечером 4 января отразила серию атак беспилотников на Москву.

Ограничения во Внуково сняли спустя около 2,5 часа после введения, в Жуковском — спустя более чем 4 часа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Саратов аэропорты ограничения Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мировые рынки осторожно отреагировали на захват США президента Венесуэлы Инвестиции, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Умерла сводная сестра Анны Франк, пережившая Холокост Общество, 12:11
«Прочитал, но ничего не понял». Как перестать читать бизнес-книги впустую Образование, 12:04
Какие гаджеты представят в 2026-м Apple, Samsung и другие бренды Life, 12:00
Кто из звезд мирового спорта ушел из жизни в 2025 году Спорт, 11:54
Заблокирована продажа 22,5 млн бутылок Aloe Vera, где нашли ацетон Общество, 11:54
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
6 неудобных истин о дружбе, которые спасут ваши отношенияПодписка на РБК, 11:33
Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли в Москву Общество, 11:29
Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина Спорт, 11:24
Сколько ядерного оружия было у разных стран в 2025 году. Инфографика Политика, 11:21
Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею Спорт, 11:12
Почему наш мозг саботирует долгосрочные цели и что с этим делать Образование, 11:08