Военная операция на Украине⁠,
0

В двух аэропортах России ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Кроме того, до сих пор действуют ограничения на полеты в аэропортах Иванова и Ярославля, меры вводили вечером 3 января.

Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты
Политика

Кроме того, запрет полетов ночью действовал в двух столичных аэропортах — Жуковском и Внуково.

Ограничения во Внуково сняли спустя около 2,5 часов после введения — за это время на запасных аэродромах приземлились 11 самолетов. В Жуковском — спустя более 4 часов.

В период с 16.00 до 23.30 мск российские военные сбили 103 украинских беспилотника над регионами страны, больше всего — над Брянской областью.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Тамбов аэропорты дроны Росавиация
