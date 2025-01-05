RMF: в Польше нашли влетевший из России воздушный шар с надписями на кириллице

В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

Польские лесничие нашли воздушный шар с надписями на кириллице в Варминско-Мазурском воеводстве, передает RMF24. Предварительно, это метеорологическое устройство, которое прилетело из Калининградской области

Фото: сервис «Яндекс Карты»

В лесу недалеко от деревни Простки в Варминско-Мазурском воеводстве Польши нашли воздушный шар, который, предварительно, прилетел из Калининградской области в России, передает RMF24.

Шар с надписями на кириллице нашли лесничие и обратились в полицию. По результатам предварительных осмотров выяснилось, что это метеорологическое устройство для измерения температуры и влажности воздуха.

Варминско-Мазурское воеводство граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутной границы составляет 200 км.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Калининградской области.

В июне оперативное командование польских вооруженных сил сообщило , что российская сторона «потеряла контроль над одним из аэростатов, защищающих объекты в Калининградской области». Шар влетел в воздушное пространство Польши, о чем Москва предварительно предупредила. Его не стали сбивать из-за «возможных негативных последствий», а местных жителей заверили в отсутствии угрозы для безопасности.

Летом 2023 года фрагменты аэростата с антенной и надписями на кириллице обнаружили рядом с селом Калишки на севере Польши, в нескольких километрах оттуда расположены крупная военная часть и полигон. Предварительно, цели этого устройства были метеорологические, а не военные. Как отмечали в Оперативном командовании Минобороны Польши, в пользу данной версии говорит факт отсутствия фиксации нарушения воздушного пространства республики радиолокационными системами.