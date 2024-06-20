В Польше сообщили, что на территорию страны влетел российский воздушный шар

В Польше сообщили о влетевшем с территории России воздушном шаре

Фото: Omar Marques / Getty Images

Российский воздушный шар влетел в воздушное пространство Польши, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х (ранее Twitter).

«Предварительная оценка показывает, что российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов, защищающих объекты в Калининградской области», — говорится в сообщении.

По данным ВС Польши, российские службы ранее предупредили о возможном попадании объекта в воздушное пространство страны. Польские военные приняли решение не сбивать объект из-за «возможных негативных последствий». В оперкомандовании заверили, что шар не представляет угрозы для безопасности местных жителей.

Позднее там уточнили, что шар пересек польскую границу примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) и должен был покинуть территорию государства около 20:00 (21:00 мск).

Несколькими днями ранее, 15 июня, российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. В шведских ВС сообщили, что Су-24 ночью отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало, после чего в воздух подняли два истребителя Saab JAS 39 Gripen.

Командующий ВВС страны генерал-майор Йонас Викман, комментируя произошедшее, заявил, что «поведение России неприемлемо и демонстрирует неуважение к территориальной целостности» Швеции.