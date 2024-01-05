Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

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В Храм Христа Спасителя в Москве привезли икону Андрея Рублева «Троица», которая с июля находилась в реставрационной мастерской им. Грабаря, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. <...> Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма», — говорится в сообщении.

Во время рождественских богослужений икона будет находиться в храме, добавили в РПЦ.

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