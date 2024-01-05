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Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

Икону Рублева «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Храм Христа Спасителя в Москве привезли икону Андрея Рублева «Троица», которая с июля находилась в реставрационной мастерской им. Грабаря, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. <...> Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма», — говорится в сообщении.

Во время рождественских богослужений икона будет находиться в храме, добавили в РПЦ.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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