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Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Икону Рублева «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
В Храм Христа Спасителя в Москве привезли икону Андрея Рублева «Троица», которая с июля находилась в реставрационной мастерской им. Грабаря, сообщается на сайте Русской православной церкви.
«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. <...> Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма», — говорится в сообщении.
Во время рождественских богослужений икона будет находиться в храме, добавили в РПЦ.
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