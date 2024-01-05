 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Театре Луны в центре Москвы во время спектакля прорвало трубу

В московском Театре Луны на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу
Во время спектакля в московском Театре Луны на Малой Ордынке прорвало трубу с кипятком, из здания вывели более 350 человек, никто не пострадал. Предварительная причина — сильные морозы. По данным Baza, повреждены декорации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичном Театре Луны на Малой Ордынке прорвало трубу во время спектакля, никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра.

«Никто не пострадал — ни зрители, ни персонал театра», — сказала собеседница агентства.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщали, что во время балета «Щелкунчик» прорвало трубу с кипятком, причиной стали сильные морозы в Москве. По данным SHOT, инцидент произошел примерно через 40 минут после начала постановки, затем зрителей и артистов — всего 360 человек — вывели из помещения.

Телеграм-канал Baza пишет, что в результате затопления пострадали декорации и в ближайшие дни спектакли могут быть отменены. По информации канала, зрителям планируют компенсировать затраты на билеты, но механизм компенсации пока не определен.

Власти Москвы назвали число домов, остающихся без света после аварии
Общество
Фото:АГН «Москва»

С начала 2024 года температура в столице опускается ниже 20 градусов. Ночь на 4 января стала самой холодной за эту зиму, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик также рассказал, что зафиксированная температура (минус 27,1 градуса) на 15 градусов ниже климатической нормы, а в последний раз такие морозы 4 января стояли в Москве в 1982 году.

МЧС предупредило, что с 6 по 8 января в столице сохранится аномально холодная погода — среднесуточная температура будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы. Из-за морозов в системе отопления Москвы температуру подняли до максимума.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье
Общество
Фото:GrArtamonov / Telegram

Накануне в Подольске произошел прорыв на теплотрассе, обнаружено три утечки, ремонт замедляется из-за режимного статуса объекта, заявил мэр Григорий Артамонов. В микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, писала Baza. Там открыли пункты обогрева. К вечеру 5 января в городе установили резервный котел.

На перебои с подачей тепла пожаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов, рассказывал MSK1. Baza сообщала о лопнувших подъездных батареях в Химках, Балашихе и Люберцах; о перебоях в подаче тепла в этих районах пишет и Mash.

Прокуратура области начала проверку в связи с перебоями в подаче тепла.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Театр луны Москва морозы прорыв трубы
Материалы по теме
В Подольске произошел прорыв на теплотрассе при 24 градусах мороза
Общество
В Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали два человека
Общество
Около 70 тыс. жителей Приморья останутся без воды из-за прорыва трубы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Белгороде объявили об угрозе ракетной опасности Политика, 22:08
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем Политика, 22:06
В Белом доме допустили шатдаун в конце января Экономика, 21:59
Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ Спорт, 21:52
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области Политика, 21:51
В Подольске начали подачу тепла в квартиры после аварии Общество, 21:44
В Театре Луны в центре Москвы во время спектакля прорвало трубу Общество, 21:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Экс-футболист «Спартака» передумал возобновлять карьеру в 39 лет Спорт, 21:25
Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о финансировании ХАМАС Политика, 20:59
Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области Общество, 20:51
Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений Политика, 20:35
«Спать пришлось в шапках». Жители Подольска — об отключении тепла Политика, 20:29
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии Город, 20:24
«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова Спорт, 20:20