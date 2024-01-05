В московском Театре Луны на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу

В Театре Луны в центре Москвы во время спектакля прорвало трубу

Во время спектакля в московском Театре Луны на Малой Ордынке прорвало трубу с кипятком, из здания вывели более 350 человек, никто не пострадал. Предварительная причина — сильные морозы. По данным Baza, повреждены декорации

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичном Театре Луны на Малой Ордынке прорвало трубу во время спектакля, никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра.

«Никто не пострадал — ни зрители, ни персонал театра», — сказала собеседница агентства.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщали, что во время балета «Щелкунчик» прорвало трубу с кипятком, причиной стали сильные морозы в Москве. По данным SHOT, инцидент произошел примерно через 40 минут после начала постановки, затем зрителей и артистов — всего 360 человек — вывели из помещения.

Телеграм-канал Baza пишет, что в результате затопления пострадали декорации и в ближайшие дни спектакли могут быть отменены. По информации канала, зрителям планируют компенсировать затраты на билеты, но механизм компенсации пока не определен.

С начала 2024 года температура в столице опускается ниже 20 градусов. Ночь на 4 января стала самой холодной за эту зиму, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик также рассказал, что зафиксированная температура (минус 27,1 градуса) на 15 градусов ниже климатической нормы, а в последний раз такие морозы 4 января стояли в Москве в 1982 году.

МЧС предупредило, что с 6 по 8 января в столице сохранится аномально холодная погода — среднесуточная температура будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы. Из-за морозов в системе отопления Москвы температуру подняли до максимума.

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Накануне в Подольске произошел прорыв на теплотрассе, обнаружено три утечки, ремонт замедляется из-за режимного статуса объекта, заявил мэр Григорий Артамонов. В микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, писала Baza. Там открыли пункты обогрева. К вечеру 5 января в городе установили резервный котел.

На перебои с подачей тепла пожаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов, рассказывал MSK1. Baza сообщала о лопнувших подъездных батареях в Химках, Балашихе и Люберцах; о перебоях в подаче тепла в этих районах пишет и Mash.

Прокуратура области начала проверку в связи с перебоями в подаче тепла.