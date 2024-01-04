Тишковец: ночь с 3 на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 3 на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 3 на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказал, что на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градусов, на Балчуге она опустилась до минус 24,8 градусов, а в Тушино — до минус 27,1 градусов. «Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — написал Тишковец. Он отметил, что в последний раз столбики термометров в столице опускались до таких значений 42 года назад — в 1982 году температура составила минус 27,7 градуса.

В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы. На метеостанции Шаховская температура опустилась до минус 30,2 градуса, в Пушкино — до минус 30,5, в Солнечногорске — минус 30,8. Холоднее всего было в Клину (минус 31,9 градуса). «В последующие ночи холод начнет неохотно отступать, и к 9-10 января температурный фон вернется в свое климатическое русло», — заверил Тишковец.

Синоптики центра «Фобос» отметили, что в Москве ночью было так же холодно, как на российской станции «Восток» в Антарктиде. Днем в столице ожидается температура около минус 18-19 градусов. По прогнозу синоптиков, с 5 января «морозы станут постепенно смягчаться»: в этот день в Москве потеплеет до минус 16 градусов, а 6 января — до минус 12 градусов.

Однако уже на следующий день мороз в городе снова усилится, предупредили в «Фобосе». После Рождества столбики термометров могут снова опуститься ниже минус 20 градусов, считают синоптики.