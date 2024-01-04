Власти Москвы назвали число домов, остающихся без света после аварии

Власти Москвы: после пожара без энергоснабжения остаются около 40 домов

Около 40 домов должны быть переключены на резервную схему энергоснабжения в ближайшие полтора-два часа

Фото: АГН «Москва»

Утром 4 января после пожара на трансформаторной подстанции без энергоснабжения остаются около 40 домов на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Власти заверили, что переключение обесточенных домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения продолжается и вскоре будет завершено.

«Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа», — говорится в сообщении.

Утром 4 января московское управление МЧС сообщило о пожаре на трансформаторной подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде, отметив, что сведений о пострадавших не поступало. Из-за пожара ряд домов остался без электроэнергии. К 9:29 пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы был полностью потушен, сообщили РБК в МЧС.

Накануне, 3 января, власти Москвы сообщили, что из-за морозов подняли до максимума температуру в системе отопления. «Было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно данным Gismeteo, утром 4 января температура воздуха в Москве опустилась до минус 25 градусов. Гидрометцентр объявил в столице и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за «аномально холодной погоды». Синоптики отметили, что погода опустилась ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Оранжевый уровень действует в регионе до 6 января.