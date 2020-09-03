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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав не исключил из рекомендаций при COVID-19 препарат против малярии

Речь идет о гидроксихлорохине. Ранее в ВОЗ прекратили исследования этого препарата при лечении коронавирусеой инфекции, потому что у некоторых пациентов он приводит к опасным побочным эффектам
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Минздрав России выпустил восьмую версию рекомендаций по лечению COVID-19, в который оставил в качестве одного из средств противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Документ размещен на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что механизм действия гидроксихлорохина изучен не до конца, а ВОЗ прекратила его тестирование, не доказав эффективность. Тем не менее «результаты большого количества опубликованных зарубежных исследований, а также отечественный опыт указывают на возможность эффективного применения гидроксихлорохина в низких дозах», указано в документе.

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В Минздраве отметили, что препарат может принести пользу при назначении в первые дни заболевания у пациентов с легкой и среднетяжелой формой течения COVID-19, но при тяжелой форме он обычно оказывается неэффективным. «Решение вопроса о назначении гидроксихлорохина должно приниматься индивидуально на основе оценки соотнесения пользы и риска для конкретного пациента», — пояснили в ведомстве.

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Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

Кроме того, в схему лечения Минздрав включил новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Российская компания «Биокад» зарегистрировала левилимаб в июне 2020 года. Изначально его исследовали как лекарство против ревматоидного артрита, а исследование применения своей разработки против COVID-19 компания начала в апреле.

Согласно порталу госзакупок, больницы начали заключать контракты на поставки левилимаба в июле 2017 года. Они закупают его у дистрибьюторов, а не напрямую у «Биокада». На 3 сентября было заключено всего 16 контрактов на общую сумму 38,9 млн руб. Цена за миллилитр лекарства колеблется от 27,7 тыс. до 98,4 тыс. руб. у разных дистрибьюторов. РБК обнаружил, что даже у одного дистрибьютора в разных контрактах цена на препарат может значительно различаться. Так, «Приоритетная концепция» поставила Красноярской клинической больнице № 20 препарат по стоимости 98364,32 руб. за единицу (180 мг/мл раствора), а Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА — по цене 49182,16 руб. за единицу. Количество препарата, поставленное в оба учреждения, было одинаковым.

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РБК направил запрос в «Биокад».

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Из новой версии рекомендаций Минздрав исключил два противовирусных препарата, ранее рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Ими стали лопинавир и ритонавир, поскольку они не показали достаточной эффективности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Дада Линделл, Анастасия Батманова
При участии: Анна Левинская
Теги: пандемия, Минздрав, рекомендации
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