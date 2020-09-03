Минздрав не исключил из рекомендаций при COVID-19 препарат против малярии

Речь идет о гидроксихлорохине. Ранее в ВОЗ прекратили исследования этого препарата при лечении коронавирусеой инфекции, потому что у некоторых пациентов он приводит к опасным побочным эффектам

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Минздрав России выпустил восьмую версию рекомендаций по лечению COVID-19, в который оставил в качестве одного из средств противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Документ размещен на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что механизм действия гидроксихлорохина изучен не до конца, а ВОЗ прекратила его тестирование, не доказав эффективность. Тем не менее «результаты большого количества опубликованных зарубежных исследований, а также отечественный опыт указывают на возможность эффективного применения гидроксихлорохина в низких дозах», указано в документе.

В Минздраве отметили, что препарат может принести пользу при назначении в первые дни заболевания у пациентов с легкой и среднетяжелой формой течения COVID-19, но при тяжелой форме он обычно оказывается неэффективным. «Решение вопроса о назначении гидроксихлорохина должно приниматься индивидуально на основе оценки соотнесения пользы и риска для конкретного пациента», — пояснили в ведомстве.