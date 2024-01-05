В Шереметьево предупредили о возможных задержках из-за аномальных морозов

В московском аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании пассажиров, багажа и авиакомпаний из-за аномальных морозов. В Москве и области до утра 5 января действует оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево возможны задержки в наземном обслуживании из-за аномальных морозов, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

«Возможны задержки в обслуживании пассажиров, багажа и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой воздуха на протяжении более двух суток», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что все рейсы на вылет и прилет обслуживаются в полном объеме и без отмен.

Для контроля над ситуацией в Шереметьево создали круглосуточный штаб. Кроме того, в аэропорту организовали пункты обогрева наземной техники, усилен обогрев терминальных комплексов. К работе привлечен дополнительный персонал, сотрудники паркинга помогают отогревать и заводить автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в столице опустилась до минус 27,1 градуса — это на 15 градусов ниже климатической нормы, уточнил он. В «Фобос» также отметили, что ночью в Москве было так же холодно, как на российской станции «Восток» в Антарктиде. Тишковец в беседе с РБК говорил, что морозы сохранятся в столице на протяжении всех январских каникул.

1 января в Москве и области из-за сильных морозов объявили оранжевый уровень погодной опасности. В столице и Подмосковье прогнозировали аномально холодную погоду со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы и гололедицу. Режим погоды оранжевого уровня действует в Москве до 8:00 по местному времени 5 января.