Синоптик рассказал, сохранятся ли морозы в Москве на Рождество

Москва (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

В январские каникулы в Москве сохранятся морозы, на Рождество ожидаются кратковременные снегопады и температура до минус 20 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 4 января температура опустится до минус 25 градусов в Москве и до минус 25–30 — в Московской области, уточнил синоптик. На следующий день, 5 января, облаков станет больше, однако осадков не будет.

Тишковец отметил, что пасмурная погода и небольшой снег ожидаются 5 января, температура в этот день составит до 18 градусов мороза, ночью опустится до минус 24.

На Рождество, 7 января, синоптик спрогнозировал короткие снегопады. Ночью столбик термометра достигнет минус 20 градусов, днем — минус 18. Тишковец уточнил, что такая дневная температура на пять градусов ниже нормы.

В последний день каникул, 8 января, антициклон «расчистит небо от облаков, поэтому распогодится», рассказал синоптик. При этом к ночи «морозы опять окрепнут», температура опустится до минус 25 градусов.

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1 января в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. В столице и Подмосковье прогнозировали аномально холодную погоду со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы и гололедицу. Режим погоды оранжевого уровня будет действовать до 8:00 мск 5 января.

Тишковец сообщил, что ночь с 1 на 2 января стала самой морозной за эту зиму в Москве. Так, столбик термометра опустился до минус 18,5 градуса.