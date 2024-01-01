Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и области из-за морозов

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за сильных морозов, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

В столице и Подмосковье ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы и гололедица. Режим погоды оранжевого уровня будет действовать до 08:00 мск 5 января.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве температура воздуха опустилась до 11–13 градусов. В ночь на 2 января ожидается температура до минус 20 градусов. Днем 2 января будет минус 16–18 градусов.

Особенно холодно будет 3 и 4 января, тогда температура будет ниже климатической нормы на 16–20 градусов, предупредили в Гидрометцентре. В эти дни в столице будут морозы до минус 23 градусов, в области — до минус 26. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.