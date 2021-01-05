В России за сутки выявили более 24 тыс. новых заболевших COVID-19

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 3 284 384 зараженных во всех 85 регионах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в Telegram оперативный штаб.

Новых заболевших зафиксировали в 84 из 85 регионов. Как уточнили в штабе, у 11,8% из них не было симптомов заболевания.

Лидерами по числу новых больных стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице за сутки выявили 4842 случая, в Петербурге — 3649 и в Подмосковье — 1131.

Умерли от COVID-19 за истекшие сутки 518 человек. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в России умерли 59 506 больных.