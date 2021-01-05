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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 24 тыс. новых заболевших COVID-19

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 3 284 384 зараженных во всех 85 регионах
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в Telegram оперативный штаб.

Новых заболевших зафиксировали в 84 из 85 регионов. Как уточнили в штабе, у 11,8% из них не было симптомов заболевания.

Москва вернула себе лидерство по числу заражений COVID-19 в России
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Лидерами по числу новых больных стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице за сутки выявили 4842 случая, в Петербурге — 3649 и в Подмосковье — 1131.

Умерли от COVID-19 за истекшие сутки 518 человек. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в России умерли 59 506 больных.

Инфекционист спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Выздоровели за сутки 22 632 человек. Всего от COVID-19 вылечились 2 662 668 пациентов.

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Общее число зараженных с начала пандемии в России выросло до 3 284 384 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших.

На первом остаются США, где число зараженных коронавирусом приблизилось к 21 млн. На втором Индия (больше 10 млн), следом идет Бразилия (более 7 млн).

В России за сутки умерли 518 заболевших COVID-19
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Во всем мире число больных коронавирусной инфекцией накануне перевалило за 85 млн. За месяц с 4 декабря по 4 января выявили 20 млн новых случаев. В первую пятерку стран, где выявили больше всего заразившихся, вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Жертвами заболевания за месяц стали 1,8 млн человек. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США — в стране скончались 351 тыс. заразившихся. Россия не вошла в пятерку лидеров по летальным исходам.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова
коронавирус статистика Россия
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