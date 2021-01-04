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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Ситуацию с распространением коронавируса в мире, вероятно, удастся переломить к концу следующего года. Такой прогноз дала президент международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает «РИА Новости».

«В ближайшие года 2–2,5 переломим эту ситуацию [с коронавирусом] в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, везде в мире переломится ситуация. Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — сказала специалист.

По словам Шестаковой, улучшение ситуации с COVID-19 станет возможным лишь при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Глава «Вектора» назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Общество
Фото:Jane Barlow / PA Images / ТАСС

В России пандемия коронавируса пойдет на спад, вероятно, в середине 2021 года, спрогнозировал замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, пандемия подойдет к концу лишь тогда, когда ею можно будет управлять. Это возможно только с помощью вакцины или препарата, подавляющего инфекцию, отметил Гриднев.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в начале декабря. Для прививки используют два препарата — «Спутник V», разработанный московским Центром им. Гамалеи, и вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Первыми получить прививку смогут люди из групп риска — по возрасту, здоровью или профессии, затем вакцинация станет доступной для всего населения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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