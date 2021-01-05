Москва вернула себе лидерство по числу заражений COVID-19 в России

Общее число заражений COVID-19 в Москве с начала пандемии оперативный штаб оценивает более чем в 833 тыс. За последние сутки заболели более 4,8 тыс. человек

Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в Москве выявлено 4842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, столица России вновь вышла на первое место по числу заражений COVID-19.

Днем ранее лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией был Санкт-Петербург, однако за последние сутки в городе выявлено «только» 3649 заражений.

Общее число заражений COVID-19 в Москве с начала пандемии оперативный штаб оценивает более чем в 833 тыс. Большая часть заболевших (свыше 659 тыс.) уже выздоровела (в том числе 6752 за последние сутки), умерли 11 582 человека, из них 75 за последние сутки.

Всего в России за последние сутки выявили 24 246 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии заболели, по данным оперативного штаба, свыше 3,28 млн человек. Число жертв пандемии штаб оценивает в 59 506 (518 за последние сутки), однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность от COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.