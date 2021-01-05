Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Молодежная сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место ЧМ Спорт, 11:25 В России за сутки умерли 518 заболевших COVID-19 Общество, 11:15 На воздушной базе Румынии разместят военный отряд США Политика, 11:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января Общество, 11:09 В России за сутки выявили более 24 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 11:08 Москва вернула себе лидерство по числу заражений COVID-19 в России Общество, 11:06 Ларионов отказался считать трагедией поражение России в полуфинале МЧМ Спорт, 11:03 Без Олимпиады и побед сборной. Разочарования года в спорте Спорт, 11:00 Минздрав Франции объявил о расширении программы вакцинации от COVID-19 Общество, 10:58 Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты Общество, 10:56 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 10:52 Как гибкость стала важнейшим качеством корпораций и сотрудников Pro, 10:50 Травматолог назвал наиболее частые травмы в новогодние праздники Общество, 10:45 Компания рассказала о потерянных в электричках в Новый год вещах Общество, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Москва вернула себе лидерство по числу заражений COVID-19 в России

Общее число заражений COVID-19 в Москве с начала пандемии оперативный штаб оценивает более чем в 833 тыс. За последние сутки заболели более 4,8 тыс. человек
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в Москве выявлено 4842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, столица России вновь вышла на первое место по числу заражений COVID-19.

Днем ранее лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией был Санкт-Петербург, однако за последние сутки в городе выявлено «только» 3649 заражений.

Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Общее число заражений COVID-19 в Москве с начала пандемии оперативный штаб оценивает более чем в 833 тыс. Большая часть заболевших (свыше 659 тыс.) уже выздоровела (в том числе 6752 за последние сутки), умерли 11 582 человека, из них 75 за последние сутки.

Всего в России за последние сутки выявили 24 246 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии заболели, по данным оперативного штаба, свыше 3,28 млн человек. Число жертв пандемии штаб оценивает в 59 506 (518 за последние сутки), однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность от COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Автор
Евгений Калюков
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января
Общество
В России за сутки умерли 518 заболевших COVID-19
Общество
В Турции заявили о создании прибора для диагностики COVID за 10 секунд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter