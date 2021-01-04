Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн
В мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали 1,8 млн человек.
За месяц в мире выявили 20 млн новых заболевших: 4 декабря общее число случаев COVID-19 составляло 65 млн.
В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят:
- США — 20,6 млн человек;
- Индия — 10,3 млн;
- Бразилия — 7,7 млн;
- Россия — 3,2 млн;
- Франция — 2,7 млн.