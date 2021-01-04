Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн

За месяц число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 20 млн и достигло 85 млн человек. Более половины всех случаев приходится на пять стран — США, Индию, Бразилию, Россию и Францию

Фото: Hiro Komae / AP

В мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали 1,8 млн человек.

За месяц в мире выявили 20 млн новых заболевших: 4 декабря общее число случаев COVID-19 составляло 65 млн.

В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят: