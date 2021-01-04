Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Врачи дали рекомендации из-за выпадения волос после COVID-19 Общество, 03:00 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн Общество, 02:55 Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США Политика, 02:21 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 01:43 Девять человек погибли при нападении на автобус в Сирии Общество, 01:37 WP узнала о призыве Трампа к властям Джорджии «найти» недостающие голоса Политика, 00:06 СМИ узнали об обнаружении «британского» штамма коронавируса в Греции Общество, 03 янв, 23:28 Власти ЮАР сообщили о переговорах с Россией по вакцине от COVID-19 Общество, 03 янв, 23:01 «Британский» штамм COVID-19 выявили в Таиланде и на Кипре Общество, 03 янв, 22:36 Олимпийский чемпион счел высокими шансы Сориной на медали в «Тур де Ски» Спорт, 03 янв, 22:15 Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей Общество, 03 янв, 21:57 В Шереметьево из-за пьяного пассажира задержали самолет в Челябинск Общество, 03 янв, 21:56 В МЧС назвали причину появления пламени из-под плиты в центре Петербурга Общество, 03 янв, 21:35 Норвегия ужесточит введенные из-за коронавируса ограничения Общество, 03 янв, 21:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн

За месяц число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 20 млн и достигло 85 млн человек. Более половины всех случаев приходится на пять стран — США, Индию, Бразилию, Россию и Францию
Фото: Hiro Komae / AP
Фото: Hiro Komae / AP

В мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали 1,8 млн человек.

За месяц в мире выявили 20 млн новых заболевших: 4 декабря общее число случаев COVID-19 составляло 65 млн.

В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят:

  • США — 20,6 млн человек;
  • Индия — 10,3 млн;
  • Бразилия — 7,7 млн;
  • Россия — 3,2 млн;
  • Франция — 2,7 млн.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января
Общество

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США — в стране скончались 351 тыс. заразившихся. Следом идут Бразилия и Индия — 196 тыс. и 149 тыс. летальных исходов соответственно. На четвертом месте находится Мексика — 126,8 тыс. смертей, на пятом — Италия — 75 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в 2021 году страны столкнутся с новыми вызовами, такими как новые варианты коронавируса. Один из таких обнаружили в Великобритании в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм может быть 70% заразнее. В то же время директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что этот генетический вариант вируса не влияет на тяжесть переносимого заболевания.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Помимо Великобритании новый штамм коронавируса обнаружили в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Австралии, Китае и США. В России этой «британской» мутации вируса нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
коронавирус пандемия
Материалы по теме
Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей
Общество
Глава МИД Китая высказался о происхождении коронавируса
Политика
Власти ЮАР сообщили о переговорах с Россией по вакцине от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter