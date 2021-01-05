Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

По данным ведомства, прокурорам удалось добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их повышение в ряде регионов России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 органы прокуратуры принимают меры для предотвращения «необоснованного роста» цен на продовольственные товары, сообщила Генпрокуратура, отвечая на запрос ТАСС.

В ведомстве уточнили, что прокурорам удалось добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их повышение в республиках Башкирия и Хакасия, а также «Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах».

Кроме того, в ряде регионов органы прокуратуры пресекли случаи завышения торговых наценок на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В результате, например, в Бурятии были снижены цены на гранулированный чай и подсолнечное масло, торговая наценка на которые превышала максимально возможную на 39% и 35,5%.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова проводятся проверки соблюдения производителями продуктов и торговыми организациями требований законодательства.

«В первом полугодии 2020 года прокурорами выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено около 300 представлений. В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлечено более 330 виновных лиц», — сообщала Генпрокуратура в конце июля 2020 года.