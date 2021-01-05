Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Молодежная сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место ЧМ Спорт, 11:25 В России за сутки умерли 518 заболевших COVID-19 Общество, 11:15 На воздушной базе Румынии разместят военный отряд США Политика, 11:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января Общество, 11:09 В России за сутки выявили более 24 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 11:08 Москва вернула себе лидерство по числу заражений COVID-19 в России Общество, 11:06 Ларионов отказался считать трагедией поражение России в полуфинале МЧМ Спорт, 11:03 Без Олимпиады и побед сборной. Разочарования года в спорте Спорт, 11:00 Минздрав Франции объявил о расширении программы вакцинации от COVID-19 Общество, 10:58 Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты Общество, 10:56 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 10:52 Как гибкость стала важнейшим качеством корпораций и сотрудников Pro, 10:50 Травматолог назвал наиболее частые травмы в новогодние праздники Общество, 10:45 Компания рассказала о потерянных в электричках в Новый год вещах Общество, 10:34
Антикризисные меры ,  
0 

Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

По данным ведомства, прокурорам удалось добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их повышение в ряде регионов России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 органы прокуратуры принимают меры для предотвращения «необоснованного роста» цен на продовольственные товары, сообщила Генпрокуратура, отвечая на запрос ТАСС.

В ведомстве уточнили, что прокурорам удалось добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их повышение в республиках Башкирия и Хакасия, а также «Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах».

Кроме того, в ряде регионов органы прокуратуры пресекли случаи завышения торговых наценок на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В результате, например, в Бурятии были снижены цены на гранулированный чай и подсолнечное масло, торговая наценка на которые превышала максимально возможную на 39% и 35,5%.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова проводятся проверки соблюдения производителями продуктов и торговыми организациями требований законодательства.

«В первом полугодии 2020 года прокурорами выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено около 300 представлений. В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлечено более 330 виновных лиц», — сообщала Генпрокуратура в конце июля 2020 года.

Путин назвал ошибку правительства в условиях роста цен на продукты
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В сентябре того же года ведомство поручило провести в регионах России «дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости».

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

11 декабря Генпрокуратура вновь вернулась к теме подорожания еды, отметив «необоснованный рост цен на базовые продукты питания». Тогда сообщалось, что сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

13 декабря президент России Владимир Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — заявил президент.

Путин дал неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В ходе большой пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что правительство допустило ошибку, продолжая стимулировать экспорт продовольствия и сельхозсырья из страны в условиях роста мировых цен на продукты.

За несколько следующих дней в России был принят закон, согласно которому правительство может самостоятельно решать, когда стоит устанавливать предельные цены на социально значимые продукты и какие продукты считать социально значимыми.

Кроме того, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, в рамках которых должны быть снижены цены на сахар и подсолнечное масло. Меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Автор
Евгений Калюков
Генпрокуратура цены на продукты
Материалы по теме
Мишустин дал правительству право вводить предельные цены на продукты
Политика
Путин разрешил правительству регулировать цены на продукты
Политика
Решетников назвал основные причины роста цен на базовые продукты
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter