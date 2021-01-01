Путин дал неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Меры для прекращения роста цен на продукты необходимо принять в течение недели. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Запись показана в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства также сообщил, что в мире наибольшие темпы роста цен отмечаются на растительное масло — 30,8%. В России на этот продукт цены выросли на 23,8%. «Значит, есть еще, куда расти <...> Если не остановить, будет расти дальше», — сказал президент.

После того как Путин обратил внимание на проблему роста цен на продукты, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что министерства «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя подобная тенденция была видна еще осенью.