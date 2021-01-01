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Путин дал неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Меры для прекращения роста цен на продукты необходимо принять в течение недели. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Запись показана в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства также сообщил, что в мире наибольшие темпы роста цен отмечаются на растительное масло — 30,8%. В России на этот продукт цены выросли на 23,8%. «Значит, есть еще, куда расти <...> Если не остановить, будет расти дальше», — сказал президент.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

После того как Путин обратил внимание на проблему роста цен на продукты, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что министерства «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя подобная тенденция была видна еще осенью.

Позже на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова члены правительства пришли к решению о необходимости регулирования цен с помощью специального соглашения между участниками рынка. Для подсолнечного масла и сахара установят потолок стоимости. Предельная цена сахара будет установлена на уровне 36 руб. за 1 кг на оптовом рынке, 45 руб. — на розничном. Масло — 95 руб. за литр оптом, 110 руб. — в розницу.

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