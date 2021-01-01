Россияне поделились планами на предстоящий год

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С Нового года 29% россиян планируют заняться своим образованием и больше читать, а 27% — наладить личную жизнь, а также уделять больше времени спорту и общению с близкими. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, передает RT.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие 1,6 тыс. человек.

Согласно результатам опроса, еще 22% респондентов собираются больше времени уделять своим хобби. Каждый пятый хочет выучить иностранный язык, столько же хотели бы сменить место жительства.

Еще 19% россиян заявили, что намерены пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим, 18% — поменять систему питания, 17% — заняться ремонтом.