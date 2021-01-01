Россияне назвали самые раздражающие факторы в новогоднюю ночь

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Больше всего россиян раздражают в новогоднюю ночь такие факторы, как шум от петард, нетрезвые люди и «Голубые огоньки», которые транслируют по телеканалам. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

На шум петард пожаловались 16% респондентов. В особенности громкие звуки раздражают родителей маленьких детей и владельцев домашних животных. Еще 10% опрошенных назвали неприятным фактором в новогоднюю ночь большое количество алкоголя и нетрезвых людей.

8% респондентов сообщили, что на Новый год их раздражают «Голубые огоньки», «которые не меняются уже лет 30». Опрошенные россияне пояснили, что в это время на телевидении появляются одни и те же артисты, а по всем телеканалам демонстрируется Женя Лукашин (главный герой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»).

Еще 3% респондентов ответили, что недовольны большим количеством нездоровой пищи на новогоднем столе. Другие 2% ответили, что их раздражает тот факт, что праздник кончается слишком быстро.

В числе других раздражающих факторов россияне указали недосып, суету, мусор на улицах, цены на такси и перебои с сотовой связью. При этом женщины выразили недовольство наличием «горы посуды» после новогодней ночи и пожаловались на «домашнее рабство» у плиты. В свою очередь, мужчины ответили, что их раздражает необходимость потратить сразу много денег.

Согласно данным опроса, только трое из десяти россиян ответили, что их ничего не раздражает в праздничную ночь.

Опрос проводился с 26 по 28 декабря 2020 года среди 1,6 тыс. россиян из всех округов страны в возрасте старше 18 лет.