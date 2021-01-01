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Россияне объяснили, зачем читают книги

Почти 59% россиян читают книги для самообразования и саморазвития. Это следует из опроса, который совместно провели книжный сервис ЛитРес и образовательная организация Like Центр (есть у РБК).

Второй причиной для чтения россияне назвали профессиональное развитие и обучение новым навыкам. Об этом заявили 21,5% опрошенных. Следом идет поиск мотивации и вдохновения в литературе — 7,7%. Только 6% респондентов признались, что читают книги для развлечения. Одинаковый процент среди мужчин и женщины выбирают книги для саморазвития, но вторые чаще ищут в книгах источник мотивации и используют литературу как способ разобраться в себе, а мужчины чаще выбирают чтение для профессионального развития, отмечают авторы исследования.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Самым популярным у предпринимателей жанром оказалась профессиональная и бизнес-литература, ее выбрали около половины опрошенных из категории. Также этот жанр лидирует у наемных сотрудников. В свою очередь, студенты чаще всего выбирают художественную литературу, служащие — художественную литературу и книги по психологии, а руководители — профессиональную литературу.

Согласно результатам опроса, наибольшую популярность имеют зарубежные современники, их выбрали 70% респондентов, на втором — русские современные писатели свыше 47%. Зарубежным и отечественные классики оказались на третьем и четвертом местах. У предпринимателей и бизнесменов самой популярной оказалась книга «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. На втором месте — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, на третьем — «Подсознание может все» Джона Кехо. В числе наиболее упоминаемых также оказались «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Алхимик» Паоло Коэльо и «Финансист» Теодора Драйзера.

У наемных сотрудников в лидерах оказался Михаил Булгаков и «Мастер и Маргарита». Студенты и служащие чаще всего выбирали Булгакова и Айн Рэнд, а также называли произведения Лермонтова, Александра Дюма, Федора Достоевского и современника — Михаила Лабковского.

Всего в опросе приняли участие более 7 тыс. человек из восьми субъектов России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Краснодарскай край, Свердловская и Челябинская области). Среди опрошенных были наемные сотрудники, предприниматели, студенты, руководители, служащие.

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Ранее эксперты сообщали, что раздел «Фантастика и фэнтези» занял первое место в рейтинге предпочтений российской аудитории. Самыми популярными авторами стали Макс Фрай и Анджей Сапковский. Следом в рейтинге идет раздел «Художественная литература». Третье место в предпочтениях пользователей Storytel заняли «Детективы».

книги россияне литература
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